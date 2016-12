Hessen 10:50 bis 11:20 Dokumentation Die Eroberung Sibiriens Na Wostok! Auf nach Osten D 1997 Live TV Merken Im Auftrag der Kaufleute Stroganoff zieht 1582 der Kosak Jermak mit einer kleinen Truppe über den Ural Richtung Osten. Nach einer Schlacht gegen die Tataren ist der Weg frei, und die Eroberung Sibiriens beginnt. Am Anfang locken die Pelze, später die Bodenschätze, vor allem Gold. Menschen aus der ganzen Welt suchen ihr Glück in der Taiga, vom Abenteurer bis zum Bauern. Mit ihnen ziehen Zehntausende in Ketten, denn Verbannung und Zwangsarbeit sind eng mit der Geschichte Sibiriens verknüpft. Ende des 19. Jahrhunderts bringt der Bau der Transsibirischen Eisenbahn dem "wilden Osten" einen enormen Entwicklungsschub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Eroberung Sibiriens Regie: Heiko Petermann