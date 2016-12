Junior 13:55 bis 14:20 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 2 Bibi als Prinzessin D 1996 Stereo Merken Während einer Schlossbesichtigung langweilen sich Bibi und ihre Freundin Moni fast zu Tode. Also fängt Bibi an, ein wenig herumzuhexen. Schwups, landen die beiden Mädchen in einem Geheimzimmer. Voller Erstaunen entdecken sie dort das Porträt der Prinzessin Karla von Klunkerburg, die Bibi wie aus dem Gesicht geschnitten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sidonie von Krosigk (Bibi Blocksberg) Maximilian Befort (Florian) Katja Riemann (Barbara Blocksberg) Corinna Harfouch (Rabia) Ulrich Noethen (Bernhard Blocksberg) Inga Busch (Karla Kolumna) Christian Nickel (Tom) Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Drehbuch: Klaus-P. Weigand, Ulli Herzog, Elfie Donnelly, Ulli Herzog Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann Altersempfehlung: ab 6