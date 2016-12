Sky 1 16:35 bis 17:20 Comedyserie Desperate Housewives Eskalation USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan erfährt, dass Ians Eltern sie zu Weihnachten besuchen wollen. Eine Horrorvorstellung, schließlich sind ihre Kochkünste berüchtigt. Bree erfährt unterdessen brisante Details über Orsons vorherige Ehe und beginnt, ihn in einem neuen Licht zu sehen. Mike wird des Mordes an Monique beschuldigt und verhaftet. Weil Edie ihn umgehend fallen lässt, bietet Susan ihre Hilfe an. Aber das gefällt Ian überhaupt nicht. Lynette erzählt unterdessen herum, welchen Verdacht sie gegen ihren Nachbarn Art hegt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Bob Daily Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12