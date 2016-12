Sky 1 10:50 bis 11:40 Dokumentation Dogs Might Fly GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Finalisten stehen fest - und am Ende wird tatsächlich einer der verbliebenen drei Super-Dogs in die Lüfte abheben! Anhand von Lichtern sollen die Hunde im Simulator lernen, wie sie lenken müssen. Doch das klappt nicht bei allen dreien auf Anhieb, es bleibt spannend. Nach zehn Wochen hartem Training und vielen Challenges kann einer der drei Finalisten Geschichte schreiben. Wird es den ersten Hund geben, der ein Flugzeug steuert? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Vette (Animal Behaviour Expert & Head Trainer) Charlotte Wilde (Consultant Trainer) Victoria Stilwell (Dog Behaviour Expert) Adam Miklosi (Professor of Animal Behaviour) Tim Wass Mbe (Animal Welfare Director) Originaltitel: Dogs Might Fly Regie: Jon Richards Kamera: Piers Leigh