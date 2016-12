TNT Film 23:45 bis 01:25 Komödie Ein Scheiss-Wochenende I, F 1973 20 40 60 80 100 Merken Giulio und Danda werden von Bankräubern als Geisel genommen. Nach der Flucht suchen sie Zuflucht in der Villa eines pensionierten Generals. Da bandelt Danda mit dem Anführer der Polit-Gangster an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcello Mastroianni (Giulio Borsi) Oliver Reed (Fabrizio) Carole André (Danda) Lionel Stander (Der General) Nicoletta Machiavelli (Sylva) Bruno Cirino (Raoul) Marcello Mandò (Kommissar Spallone) Originaltitel: Mordi e fuggi Regie: Dino Risi Drehbuch: Ruggero Maccari, Dino Risi, Bernardino Zapponi Kamera: Luciano Tovoli Musik: Carlo Rustichelli