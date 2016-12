TNT Film 16:45 bis 18:40 Komödie Die Geschichte vom Spitfire Grill USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die junge Percy ihre Strafe für Totschlag abgesessen hat, will sie im idyllischen Gilead ein neues Leben beginnen. Doch als Außenseiterin hat sie einen schweren Stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alison Elliott (Percy Talbott) Ellen Burstyn (Hannah Ferguson) Marcia Gay Harden (Shelby Goddard) Will Patton (Nahum Goddard) Kieran Mulroney (Joe Sperling) Gailard Sartain (Sheriff Gary Walsh) John M. Jackson (Johnny B./Eli) Originaltitel: The Spitfire Grill Regie: Lee David Zlotoff Drehbuch: Lee David Zlotoff Kamera: Robert Draper Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12