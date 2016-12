TNT Film 10:10 bis 12:00 Komödie Mr. Baseball USA, J 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einst war Jack Elliot ein gefragter Baseball-Spieler in den USA, doch diese Tage sind vorbei: Sein Verein hat ihn an einen japanischen Klub verkauft und seine Spielposition an einen Nachwuchssportler vergeben. Besonders die neue Kultur macht es Jack schwer, sich in dem fremden Land wohlzufühlen. Doch erst als Jack beginnt, die japanische Lebensweise anzunehmen, erhält sein Leben wieder Auftrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Jack Elliot) Ken Takakura (Uchiyama) Aya Takanashi (Hiroko Uchiyama) Dennis Haysbert (Max 'Hammer' Dubois) Toshi Shioya (Yoji Nishimura) Kosuke Toyohara (Toshi Yamashita) Toshizo Fujiwara (Ryoh Mukai) Originaltitel: Mr. Baseball Regie: Fred Schepisi Drehbuch: Gary Ross, Kevin Wade, Monte Merrick Kamera: Ian Baker Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 6