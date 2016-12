RTL Crime 04:35 bis 05:25 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Geheimnisse und Gemeinsamkeiten Geheimnisse und Gemeinsamkeiten USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 20: In einer Kupfermine in Salt Lake City verschwindet ein junger Wachmann plötzlich spurlos. Er ist dazu angewiesen seine Hütte nicht zu verlassen, doch Bryan Ruff ist nicht mehr auffindbar. Als die Polizei sein Wachhäuschen untersucht, rufen zwei Frauen an und geben sich als seine Ehefrau Jennifer aus. Durch die Anrufnachverfolgung kann die Polizei feststellen, dass es sich bei einer Anruferin um die Ehefrau und bei der anderen um Christie Bradley, die Ehefrau von Dale Bradley, einem Arbeitskollegen von Bryan handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12