RTL Crime 01:25 bis 02:15 Krimiserie Cagney & Lacey In glühender Hitze USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: New York leidet seit Tagen unter brütender Hitze. Eine Bagatelle führt Cagney und Lacey auf den Güterbahnhof. Dorthin ist auch der junge Boyd geflüchtet, der kurz zuvor einen Raubüberfall begangen hat. Als er die Polizistinnen sieht, gerät er in Panik. Boyd überwältigt Lacey und bringt sie in seine Gewalt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn Boyd scheint zu allem entschlossen. Nur die besonnene Art von Mary Beth kann verhindern, dass dem Geiselnehmer die Nerven durchgehen. Das 14. Revier bekommt Unterstützung von einem Bataillon Scharfschützen. Während die Scharfschützen das Gebäude, in dem sich Boyd mit Lacey verschanzt hat, umstellen, stehen ihre Kollegen Todesängste au In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Leo E. Arthur Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

