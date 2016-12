RTL Crime 10:50 bis 11:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Vernichtete Beweise Vernichtete Beweise USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 19: Der 4-jährige Johnny Hoffman findet seine Großeltern tot im Bett liegend. Die beiden wurden erschossen, allerdings gibt es in der Wohnung keine Anzeichen dafür, dass es einen Raub gab. Doch eine Nachbarin hat in der Nacht einen Kleintransporter vor dem Haus stehen sehen, mit dem der Mörder vermutlich gefahren ist. Da der kleine Johnny bei seinen Großeltern aufwächst, weil seinen leiblichen Eltern das Sorgerecht entzogen wurde, geht die Polizei zunächst davon aus, dass Johnnys Vater das Ehepaar ermordet hat. Doch nach einigen Untersuchungen stellt sich heraus, dass dieser unschuldig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12