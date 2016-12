RTL Crime 07:45 bis 08:35 Krimiserie Cagney & Lacey Der Babysitter USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 1: Die siebenjährige Cary deutet in der Schule an, sexuell mißbraucht worden zu sein. Behutsam befragt Mary Beth das Kind und findet heraus, dass der Babysitter Neil sie mißbraucht hat. Doch Carys Vater Jeremy Mitchell ist dagegen, dass seine Tochter vor Gericht aussagt. Als Strafverteidiger weiß er, wie man mit den Opfern vor Gericht umgeht. Kurz darauf erscheint Cary auf dem Revier und behauptet, die ganze Geschichte erfunden zu haben. Mary Beth spürt, dass das Mädchen vom Vater dazu gebracht wurde, ihre Aussage zurückzuziehen. Jeremy Mitchell gibt das auch umunwunden zu. Cagney und Lacey müssen sich also bemühen, noch weitere Opfer von Neil ausfindig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) John Reilly (Jeremy Mitchell) Natalie Gregory (Cary Mitchell) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Deborah Arakelian Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

