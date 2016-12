13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Schweine und Menschen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Auf Parkplätzen in Tennessee attackiert ein Täter, der eine Schweinemaske trägt, seine Opfer mit einem Taser und verschleppt sie anschliessend. Bislang wurde allerdings keine Leiche gefunden. Die BAU ist sich sicher, dass der Angreifer noch Pläne mit seinen Gefangenen hat. Doch welche? Und was soll die Schweinemaske? Dass Morgan wegen dem Fall schon wieder kurzfristig verreisen muss, passt Savannah gar nicht - schliesslich sollte er endlich ihre Eltern kennenlernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Ticona S. Joy, Jeff Davis Kamera: Darcy Spires Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16