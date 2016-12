13th Street 13:55 bis 14:40 Krimiserie Law & Order Jungs auf Abwegen USA 2009 Stereo 16:9 Merken Nina Wilshere wird von Kugeln durchsiebt in ihrer Wohnung gefunden. Die vermeintliche Innenarchitektin hatte ihre eigentliche Erwerbstätigkeit so gut getarnt, dass Bernard und Lupo ihre engen Kontakte zu einem mexikanischen Drogenkartell recht spät erkennen. Videos von Überwachungsanlagen bringen den Nachweis, dass Nina in einen Drogenkrieg zwischen Vela-Kartell und Ramon-Familie geraten ist und von einem jugendlichen Killerkommando erschossen wurde. Die Detectives können die Jungen in einer Villa des Vela-Kartells festnehmen und die Tatwaffen sicherstellen. Während es Verteidiger Marcus Woll gelingt, alle Beweise aus der Villa ausschließen zu lassen, können Cutter und Rubirosa, einen der Angeklagten, den 14-jährigen Rafael Alvarez, Wolls Kontrolle entziehen und zu einer Aussage gegen den Anführer des Kommandos Eddy Blanco bewegen. In der Verhandlung kann Verteidiger Woll mit dem Vorwurf, man habe den Zeugen Alvarez manipuliert, einen Aufschub durchsetzen. Kurz danach wird Rafas Freund und Mitangeklagter Sammy Molinas im Jugendgefängnis ermordet. Rafa ist daraufhin nicht mehr zu bewegen, gegen Bronco auszusagen. Die Anklage wird mangels Beweisen abgewiesen. Lieutenant Van Buren erträgt die Nebenwirkungen ihrer Chemo nur schwer. Ihr Sohn bringt ihr zur Erleichterung Marihuana mit. Van Buren ist entsetzt, raucht es aber dann doch. Als der Geruch auf der Dienststelle schon auffällt, bekommt sie ausgerechnet von ihrem Chief einen überraschenden Tipp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Jonathan Cake (Marcus Woll) Originaltitel: Law & Order Regie: Rose Troche Drehbuch: Keith Eisner Kamera: William Klayer Musik: Mike Post