13th Street 10:35 bis 11:25 Krimiserie Criminal Minds Alter Ego USA 2009 Stereo 16:9 Merken Beim "Spring Break" werden in einem Ferienhotel junge Männer ermordet aufgefunden. Die Untersuchung ergibt, dass sie vor ihrem Tod vergewaltigt wurden. Die BAU-Profiler gehen davon aus, dass ein Pärchen den Mord verübt hat. Bald rücken zwei Hotelangestellte in den Fokus der Ermittlungen, doch die passen nicht auf das erstellte Profil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jackson Rathbone (Adam Jackson) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jason Alexander Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Marc Fantini, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16