Sky Bundesliga 03:30 bis 05:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SV Sandhausen - Würzburger Kickers, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV 48 Minuten in Unterzahl beim offensivstarken 1. FC Nürnberg - kein Grund für Sandhausen, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit nur zehn Mann zeigte der SVS die beste zweite Halbzeit der Saison. Stand in der Defensive sicher und lieferte offensiv ein bärenstarkes Spiel. Lohn der Glanzleistung: ein 3:1-Sieg, der erste Erfolg beim FCN. "In den zweiten 45 Minuten haben wir ein Riesenspiel gemacht", lobte Trainer Kenan Kocak. Voll des Lobes über den Leistungsaufschwung im Vergleich zu den Vorwochen war auch Kickers-Coach Bernd Hollerbach nach dem 0:0 gegen Düsseldorf. "Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, die Chancen nicht genutzt zu haben", so der 47-jährige Fußball-Lehrer.