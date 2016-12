Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Explosive Schwarzbrennerei USA 2013 Stereo 16:9 Merken Adam und Jamie gehen in dieser Episode einem illegalen Handwerk auf den Grund, um das sich viele Legenden ranken. Schnapsbrennen hat in den Appalachen eine lange Tradition. Bereits im 17. Jahrhundert destillierten dort die ersten Siedler in selbst gebauten Apparaturen hochprozentigen Alkohol. Und daran hat sich bis heute wenig geändert. Doch das sogenannte "Moonshining" ist nicht nur verboten, sondern auch brandgefährlich. Denn ein Leck in der Destille genügt, und die Schwarzbrennerhütte fliegt mit einem riesigen Knall in die Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters