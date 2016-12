Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Raus aus dem Knast USA 2009 Stereo 16:9 Merken Erst gibt es einen lauten Knall, dann sind die Verbrecher ganz schnell über alle Berge. So beschreibt es jedenfalls der Mythos, den Adam und Jamie in dieser Episode der Doku-Serie unter die Lupe nehmen. Die Wissensjäger prüfen, ob man Gefängnis-Insassen besser keine Magentabletten oder Mittel gegen Sodbrennen aushändigen sollte. Die Säureblocker werden in Verbindung mit Wasser nämlich zu einem hochexplosiven Gemisch, aus dem sich - mit Hilfe einer schlichten Plastiktüte - angeblich hübsche Bömbchen bauen lassen. Die Kollegen Jessi, Tori und Grant befinden sich ebenfalls auf der Flucht: Im Auto ohne Licht türmt das Trio in pechschwarzer Dunkelheit. Ob das mal gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Jessi Combs (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Alice Dallow, Brian Leckey Drehbuch: Ross Gallen Musik: Neil Sutherland