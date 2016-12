Discovery Channel 07:45 bis 08:30 Dokumentation Alaska: Am Rande der Zivilisation Der Ruf der Wildnis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Sie waren auf der Suche nach einem einfachen und freien Leben: Vor circa 80 Jahren siedelten sich die Kilchers auf der Kenai-Halbinsel an der Südküste Alaskas an. Seitdem bestreitet die Familie bereits in der vierten Generation ein bescheidenes Leben auf ihrem 2400 Quadratmeter großen Grundstück - ein Lebenstraum, der in Erfüllung ging. "Alaska: Am Rande der Zivilisation" zeigt mittlerweile in der dritten Staffel den harten Alltag, den das Leben in der Wildnis mit sich bringt. Auch dieses Jahr müssen die Kilchers früh mit den Vorbereitungen für den acht Monate andauernden Winter beginnen, um rechtzeitig das nötige Holz und Fleisch aufzutreiben. Doch in diesem Jahr gibt e In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska: The Last Frontier Musik: Michael Baiardi, Tony Morales

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 391 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 151 Min.