Sky Atlantic HD 23:00 bis 00:00 Mysteryserie The Strain New York Strong USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auftakt der 3. Staffel: Die schreckliche Vampirseuche hat sich überall ausgebreitet, New York ist zu einem Schlachtfeld geworden. Die Einwohner müssen gegen die Strigoi um ihr Überleben kämpfen. Eph (Corey Stoll) wartet bewaffnet in Kellys Haus auf die Rückkehr seines Sohnes Zack. Er fürchtet, dass er längst zum Strigoi mutiert ist. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (Gabriel Bolivar) Miguel Gomez (Augustin 'Gus' Elizalde) Ruta Gedmintas (Dutch Velders) Originaltitel: The Strain Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Altersempfehlung: ab 16