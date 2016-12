Sky Atlantic HD 16:35 bis 17:05 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Varla - Eine Patientin dreht durch USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Patsy De La Serda (Mel Rodriguez) übernimmt als Pfleger die Leitung der Geriatrie-Station. Mit modernen, kundenorientierten Methoden will er die Effizienz der Abteilung steigern. Und gerät doch bei einer alten, sehr unkooperativen Patientin schnell an seine Grenzen. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Didi Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Ann Morgan Guilbert (Birdy) Mark Harelik (Dr. Paul Stickley) June Squibb (Varla Pounder) Originaltitel: Getting On Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 12