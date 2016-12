Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Serien Deadwood Sein letztes Spiel USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als die Leiche von Brom Garett nach seinem angeblichen Unfall nach Deadwood zurückgebracht wird, vermutet seine Witwe Alma (Molly Parker), dass etwas nicht stimmt. Sie beauftragt Doc Cochran (Brad Dourif), die Leiche zu untersuchen. Der schließt einen Mord nicht aus. Hickok (Keith Carradine) gewinnt beim Poker gegen McCall (Garret Dillahunt), doch das hat schlimme Folgen: McCall erschießt ihn in einem Wutanfall. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Keith Carradine (Wild Bill Hickok) Robin Weigert (Calamity Jane) Powers Boothe (Cy Tolliver) Originaltitel: Deadwood Regie: Alan Taylor Drehbuch: Elizabeth Sarnoff, David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: Michael Brook Altersempfehlung: ab 12