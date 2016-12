Heimatkanal 04:30 bis 05:30 Familienserie Weißblaue Geschichten Der Freund / Der Vater / Der Heilige / Der Retter D 1984 Stereo Merken Der Freund: Der Bürgermeister Franz Standinger nimmt auf der Landstraße einen 10-jährigen Jungen in seinem Auto mit. Im Gespräch stellt sich heraus, daß das Kind wegen schlechter Mathematiknoten von zu Hause weggelaufen ist und die Strafe des Vaters fürchtet. Standinger hilft. - Der Vater: Obwohl ihm der Hof immer noch gehört, fühlt sich der alte Sepp dort nicht mehr wohl, weil er weiß, daß seine Schwiegertochter ihn am liebsten ins Altersheim abschieben würde. Das ändert sich, als an einem Samstagabend die Lottozahlen gezogen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Voss (Freund) Willy Schultes (Freund) Hans Vonderthann (Freund) Erna Heissig (Freund) Kathi Leitner (Vater) Michael Schwarzmaier (Vater) Fritz Lichtenhahn (Der Heilige) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Michael Baier Musik: Frank Duval