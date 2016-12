Heimatkanal 13:40 bis 15:10 Drama Sein bester Freund D 1962 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Peters große Leidenschaft ist das Bergsteigen. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Bergführer Anderl, hat er so manchen Gipfel erklommen. Als nächstes steht die Besteigung der Eiger-Nordwand auf dem Programm. Eine waghalsige Unternehmung, die für jede Menge Aufregung sorgt. Österreichs Ski-Legende Toni Sailer, der 'Schwarze Blitz aus Kitz', glänzt in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Toni Sailer (Peter Haller) Dietmar Schönherr (Marius Melichar) Hilti von Allmen (Anderl Hepperger) Hans Nielsen (Direktor Imhoff) Elke Roesler (Clarissa) Carmela Corren (Judith Gerlach) Peer Schmidt (Pat Nicot) Originaltitel: Sein bester Freund Regie: Luis Trenker Drehbuch: Luis Trenker, Gustav Kampendonk Kamera: Bertl Höcht, Rolf Kästel Musik: Heinrich Riethmüller, Peter Sandloff Altersempfehlung: ab 12