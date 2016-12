Sky Action 04:05 bis 05:40 Horrorfilm Evil Dead USA 2013 Nach dem Drehbuch von Sam Raimi 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer Waldhütte will Mia (Jane Levy) endlich von den Drogen loskommen. Ihr Bruder David (Shiloh Fernandez) und ihre besten Freunde Eric und Olivia (Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas) sollen ihr dort beim Entzug helfen. Aber dann stoßen die Freunde im Keller auf eine grausige Überraschung: das rätselhafte "Buch des Todes". Als Eric daraus einen Zauberspruch vorliest, entfesselt er die Hölle. Eine dämonische Präsenz ergreift von den Freunden Besitz und treibt sie zu unfassbaren Grausamkeiten. - Das höllisch effektive Horror-Remake von Sam Raimis legendärem Kultschocker von 1981. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Levy (Mia) Shiloh Fernandez (David) Lou Taylor Pucci (Eric) Jessica Lucas (Olivia) Elizabeth Blackmore (Natalie) Phoenix Connolly (Teenager) Jim McLarty (Harold) Originaltitel: Evil Dead Regie: Fede Alvarez Drehbuch: Fede Alvarez, Rodo Sayagues Kamera: Aaron Morton Musik: Roque Baños Altersempfehlung: ab 18