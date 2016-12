Sky Action 15:50 bis 17:30 Horrorfilm The Cabin in the Woods USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Freunde (u.a. Chris Hemsworth, Fran Kranz) sind auf dem Weg zu einer abgelegenen Ferienhütte. Von einem alten Mann an einer Tankstelle gewarnt, wird das Quintett bald von unheimlichen Vorkommnissen verschreckt. Was die Gruppe nicht weiß: Zwei Fremde (Richard Jenkins, Bradley Whitford) überwachen die Bude und spielen ein fieses Spiel mit den ahnungslosen Freunden. Bald entwickelt sich der unbeschwerte Urlaub zu einem gnadenlosen Kampf ums Überleben. - "Cabin Fever" meets "Truman Show": perfider Hinterwald-Slasher mit erstklassiger Besetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Connolly (Dana) Chris Hemsworth (Curt) Anna Hutchison (Jules) Fran Kranz (Marty) Jesse Williams (Holden) Richard Jenkins (Sitterson) Bradley Whitford (Hadley) Originaltitel: The Cabin in the Woods Regie: Drew Goddard Drehbuch: Joss Whedon, Drew Goddard Kamera: Peter Deming Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 16