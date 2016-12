Motorvision.TV 22:20 bis 22:45 Magazin Super Cars Gran Turismo Gran Turismo 2016 Stereo 16:9 Merken GT - Diese Abkürzung steht für Gran Turismo, also große Fahrt und bezeichnet Fahrzeuge, die große Sportlichkeit und unbedingten Langstrecken-Komfort verbinden. Eines der wohl schönsten Modelle dieser Klasse ist der Maserati GranTurismo S. Sein 460 PS starker 4,7 Liter V8-Motor sorgt dafür, dass er lange Strecken in kürzester Zeit überwindet. Der englische Sportwagenhersteller McLaren bringt mit dem 570 GT nun den ersten Gran Turismo der Marke auf die Straße. Er soll der komfortabelste und langstreckentauglichste McLaren aller Zeiten sein, ohne dabei seine Sportwagen-Gene zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars