Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! D 2012 Die Crew von BSG Racing kennt sich mit spektakulären Umbauten bestens aus. Dirk Hattenhauer und seine Jungs haben schon so einige Boliden veredelt. Jetzt haben sie sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Sie wollen einen alten Opel Kadett C Coupé so richtig aufmöbeln. Aber nicht einfach so. Das Auto soll das spektakulärste Custom Car werden, was die europäische Tuning-Szene zu bieten hat. Doch bis es so weit ist, liegt noch sehr viel Arbeit vor ihnen. Heute steht der wichtigste Schritt des Umbaus an: die Hochzeit. Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!