Sky Krimi 04:25 bis 05:15 Krimiserie SOKO Köln Folge: 221 Väter und Söhne D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Kölner Park liegt die Leiche eines verprügelten und erschlagenen Obdachlosen. Die erste Spur führt zu Holger Schnapp, der mit dem Toten wegen des Schlafplatzes in Streit geraten war. Auch ein verhaltensauffälliger Jugendlicher, der erst vor wenigen Wochen einen Obdachlosen krankenhausreif geschlagen hat, gerät ins Visier der Ermittler. Bruno streitet die Tat nicht ab, gibt sie aber auch nicht zu. Stattdessen spielt er mit den SOKO-Ermittlern Spielchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Peter Davor (Claus Dohmen) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Christoph Benkelmann Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Stephen Keusch