Sky Krimi 22:45 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 128 Tonis letzter Ton D 2008 Stereo 16:9 Merken Am Tag der Aufnahmeprüfung in die Rosenheimer Musikakademie soll Marie Hofer anstelle des verhinderten Akademievorsitzenden, Polizeidirektor Gert Achtziger, eine Antrittsrede halten. Doch kaum hat sie das Gebäude betreten, kommt es zu einem Mord: Jungtrompeter Toni Hauser wird erschlagen aufgefunden. Merkwürdigerweise liefert Akademieanwärterin Dorothea der Polizei gleich ein Mordmotiv: Sie hatte ihren Freund mit Toni betrogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Kriminalhauptkommissar Christian Lind) Max Müller (Polizeikommissar Michael "Michi" Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12