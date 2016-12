Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 220 Falschgeld D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Müllwerker Josef Kolvenbach liegt erstochen in seiner Wohnung, die Nachbarin konnte den unbekannten Täter stellen, doch der flieht. Der Spielhallenbesitzer Raschid Sahebdel wird rasch als der Flüchtige identifiziert. Er gesteht, am Tatort gewesen zu sein, will aber mit dem Mord nicht zu tun haben. Wenig später findet die SOKO in der Wohnung des Opfers 200.000 Euro Falschgeld versteckt. Der Tatverdächtige Raschid Sahebdel scheint in Kolvenbachs Falschgeldgeschäfte viel tiefer verstrickt, als zunächst angenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Hans Peter Hallwachs (Waldemar Hoppe) Julie Engelbrecht (Vicky Kolvenbach) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Stefan Ditner Musik: Stephen Keusch