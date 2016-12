Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Zimmerservice D 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche einer jungen Frau wurde in einem frisch ausgehobenen Grab auf dem Friedhof gefunden. Die Tote trägt eine Hoteluniform, aber in dem besagten Hotel scheint sie niemand zu kennen. Weshalb hat sie sich als Zimmermädchen ausgegeben? Im Internet kommen die Ermittler hinter das Geheimnis: Sie hat dort ihre Liebesdienste angepriesen und ihre Freier im Hotel bedient ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Mathis Künzler (Marcus Heuser) Denis Petkovic (Benno Wilms) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Anna Dokoupilova Kamera: Christian Paschmann Altersempfehlung: ab 16