Sky Krimi 14:00 bis 14:45 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Wahre Liebe D 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Mann erwacht mit blutigem Hemd in einer ihm fremden Wohnung. Neben ihm liegt die Leiche einer Frau. Als der Bruder der Toten in die Wohnung kommt, hält er den Mann fest und alarmiert die Polizei - der vermeintliche Täter wird in ein Krankenhaus gebracht, er hat eine schwere Alkoholvergiftung. An das, was in der Nacht passiert ist, kann er sich nicht erinnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Andreas Patton (Jens Golombek) Franziska Jünger (Lara Frenz) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Anna Dokoupilova, Meriko Gehrmann, Arne Laser Kamera: Thomas Meyer Altersempfehlung: ab 16