Sky Krimi 10:05 bis 11:00 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Der Milliarden-Coup D 2000 Stereo Merken Die Firma Bionic Engeneering steht kurz vor ihrem Gang an die Börse. Die Erfolgsaussichten für das Biotech-Unternehmen sind gut, da im Safe die Formel für ein bahnbrechendes Mittel gegen Malaria liegt. Als Firmenchef Throning mit seinem Sohn Thimo in den Tresorraum kommt, erwartet sie eine böse Überraschung: Sie geraten in die Hand von Gangstern, die gerade den Panzerschrank knacken wollen. Als ein Einsatzkommando die Geiseln befreien will, muss es unverrichteter Dinge abziehen - die Gangster haben alle Eingänge mit Sprengfallen gesichert. Jetzt können nur noch die HeliCops helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Karl von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Michael Deffert (Mirko Bergmann) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Norbert Skrovanek Drehbuch: Ralf Kinder Kamera: Jair Ganor Musik: Chris Weller, Curt Cress