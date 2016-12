Sky Nostalgie 04:25 bis 05:50 Thriller Mörder ohne Maske USA 1953 20 40 60 80 100 Merken Die junge Amerikanerin Clare Shepperd (Linda Darnell) ist auf der Flucht vor einem berüchtigten Gangster. In Mexiko verliebt sie sich in den Boxer Russ Lambert (Robert Mitchum). Ausgerechnet in einer altersschwachen Seilbahn in schwindelerregender Höhe kommt es zum Kampf auf Leben und Tod zwischen ihnen und dem Verfolger. - Nervenkitzel vor der pittoresken Landschaft Mexikos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Russ Lambert) Linda Darnell (Clare Shepard) Jack Palance (Cappy Gordon) Sandro Giglio (Kabinenführer) Rodolfo Hoyos jr. (Vasco) Reginald Sheffield (Mr. Woburn) Margaret Brewster (Mrs. Woburn) Originaltitel: Second Chance Regie: Rudolph Maté Drehbuch: Oscar Millard, Sydney Boehm, D.M. Marshman Jr. Kamera: William Snyder Musik: Roy Webb