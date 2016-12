Sky Nostalgie 01:30 bis 02:55 SciFi-Film Schock GB 1955 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Bei der Notlandung eines englischen Versuchsraumschiffs mit drei Mann Besatzung gibt es nur einen Überlebenden. Unter dem Einfluss einer fremden Lebensform mutiert der überlebende Astronaut Victor (Richard Wordsworth) jedoch zu einem mordenden Monster. Professor Quatermass (Brian Donlevy), der Konstrukteur des Raumschiffs, setzt eine großangelegte Suchaktion in Gang, um den Mutanten zu vernichten. - Fantasievoller britischer Sci-Fi-Grusel mit 50-Jahre-Charme aus der legendären Hammer-Horrorschmiede. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brian Donlevy (Prof. Bernard Quatermass) Margia Dean (Mrs. Judith Carroon) Jack Warner (Insp. Lomax) David King-Wood (Dr. Gordon Briscoe) Richard Wordsworth (Victor Carroon) Thora Hird (Rosemary "Rosie" Elizabeth Wrigley) Gordon Jackson (BBC-Produzent) Originaltitel: The Quatermass Xperiment Regie: Val Guest Drehbuch: Richard Landau, Val Guest Kamera: Walter Harvey Musik: James Bernard Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 306 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 171 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 106 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 91 Min.