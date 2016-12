Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Mein Freund Wind USA 1970 Merken Big John veranstaltet ein historisches Viehtreiben. Der Indianer Wind, dem John einmal das Leben gerettet hat, hilft ihm dabei. Doch dann häufen sich heimtückische Indianerangriffe. Wind gerät in Verdacht, ein Spitzel zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Rudy Ramos (Wind) R.G. Armstrong (Henderson) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Leon Benson Drehbuch: Clyde Ware Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman, David Rose Altersempfehlung: ab 12