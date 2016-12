Sky Nostalgie 15:50 bis 17:25 Actionfilm Renegade I 1987 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der schlitzohrige Cowboy Luke Mantee (Terence Hill) schlägt sich auf seinen Streifzügen durch die Staaten mit gelegentlichen Trickbetrügereien durch. Er ist Einzelgänger, allein die Gesellschaft seines Pferdes Joe Brown schätzt er. Als sein im Gefängnis sitzender Freund Moose (Norman Bowler) ihn bittet, sich um den 14-jährigen Sohn Matt (Ross Hill) zu kümmern, ist Luke nicht begeistert - zumal Matt ein großmäuliger Halbstarker ist, der jede Form von Ärger förmlich anzieht. Doch Luke nimmt sich des Jungen an, und die beiden erreichen trotz einiger heikler Zwischenfälle jenes idyllische Stück Land in Arizona, das Matts Vater beim Pokern gewonnen hat. Luke und Matt werden von gastfreundlichen Nachbarn willkommen geheißen und fühlen sich bald heimisch in der paradiesischen Umgebung. Doch der Frieden währt nicht lange: Der verbrecherische Konzernboss Lawson (Robert Vaughn) will das Land für seine Zwecke nutzen und schickt zwei Anwälte mit einem lukrativen Kaufangebot. Als Luke dankend ablehnt, entgehen er und Matt kurz darauf nur knapp einem Sprengstoffanschlag. Luke beschließt, dem Konzernboss Lawson einen Besuch abzustatten, und erlebt dabei eine Überraschung. E.B. Clucher (= Enzo Barboni, 1922-2002, drehte u.a. "Vier Fäuste für ein Halleluja") schuf mit "Renegade" einen effekt- und humorvollen Abenteuerfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Luke "Renegade" Mantee) Ross Hill (Matt) Robert Vaughn (Henry Lawson) Beatrice Palme (Thallulha) Norman Bowler (Moose) Donald Hodson (Ely) Lisa Ann Rubin (Melody) Originaltitel: Renegade Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Marco Tullio Barboni Kamera: Alfio Contini Musik: Mauro Paoluzzi Altersempfehlung: ab 12