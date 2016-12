MGM 21:50 bis 23:35 Kriegsfilm Bat 21 - Mitten im Feuer USA 1988 Nach einem Roman von William C. Anderson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Colonel Hambleton (Gene Hackman), ein hoch qualifizierter Elektronik-Spezialist, wird über gegnerischem Gebiet abgeschossen. Buschflieger "Bird Dog" (Danny Glover) bekommt den Auftrag, Hambleton zu retten. Die beiden geraten in einen Bombenhagel. - Hervorragend gespielter Kriegsfilm nach einer wahren Begebenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Lt. Col. Iceal Hambleton) Danny Glover (Cap. Dennis Clark) Jerry Reed (Col. George Walker) David Marshall Grant (Ross Carver) Clayton Rohner (Sgt. Harley Rumbaugh) Erich Anderson (Major Jake Scott) Joe Dorsey (Col. Douglass) Originaltitel: Bat*21 Regie: Peter Markle Drehbuch: William C. Anderson, George Gordon Kamera: Mark Irwin Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16