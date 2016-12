Spiegel TV Wissen 04:30 bis 05:15 Reportage Die investigative Reportage Die Welt-Toilettenkrise USA, D 2009 Merken Weltweit haben 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer Toilette. Sie sind dazu gezwungen, ihr Geschäft im Freien zu verrichten, was dazu führt, dass menschliche Fäkalien ins Trinkwasser gelangen. Als Folge dieser Missstände leiden mehr als 2 Millionen Menschen unter chronischem Durchfall. Doch was kann dagegen getan werden, worüber die meisten Menschen sich nicht einmal zu sprechen wagen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard