Spiegel TV Wissen 01:55 bis 02:45 Dokumentation Amerikas Wegwerf-Kinder F 2016 Merken In den USA können Kinder mehrmals adoptiert werden. Wenn es Probleme gibt, kommen sie zurück ins Heim oder in die nächste Familie. "Rehoming" nennen Amerikaner dieses menschenunwürdige Adoptionsverfahren mit Umtauschgarantie. Um neue Abnehmer zu finden, werden Jungen und Mädchen auf bizarren Kindershows angepriesen. Weitergereicht von einer Familie zur nächsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

