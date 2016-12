Silverline 18:35 bis 20:15 Actionfilm Future X-Cops HK, TWN 2010 20 40 60 80 100 Merken Im Kampf um Solarenergie als alternative Versorgungsquelle kommt es im Jahr 2080 immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern und den Gegnern dieser Versorgungsart. Als eines Tages die Polizistin Millie dabei getötet wird, fasst ihr Mann Kidd Zhao einen Beschluss. Mit einer neuartigen Zeitmaschine reist er in das Jahr 2020, um den Erfinder der solaren Energienutzung zu unterstützen und den Widersachern schon zu dieser Zeit das Handwerk zu legen. Er wird von seiner Kollegin Molly Wang, die schon lange in ihn verliebt ist, und seinem Vorgesetzten Sergeant Masterson begleitet. Aber auch ein paar Bösewichte gelangen durch das Zeittor und mischen die Vergangenheit so richtig auf. Doch die Cops aus der Zukunft dürfen ihren eigentlichen Plan nicht aus den Augen verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Lau (Kidd) Barbie Hsu (Miss Holly) Bingbing Fan (Millie) Jiao Xu (Kiki) Mike He (Sergeant Masterson) Siu-Wong Fan (Kalon) Yifei Tang (Fiona) Originaltitel: Future X-Cops Regie: Jing Wong Drehbuch: Jing Wong Kamera: Kwok-Man Keung Musik: Ying-Wah Wong Altersempfehlung: ab 12