Magazin Planet Wissen Black Box EU? - Fakten statt Mythen D 2016 Einfache Lösungen sind in der Politik die Ausnahme. So fällt es oft schon schwer, die politischen Entscheidungen innerhalb der Bundesrepublik nachzuvollziehen. Noch undurchsichtiger wird es innerhalb einer Staatengemeinschaft wie der Europäischen Union (EU). Für viele von uns ist die EU daher eine Black Box. Und damit Nährboden für Vorurteile und Mythen: Dieser Beamtenapparat in Brüssel verbietet krumme Gurken und Glühbirnen - unglaublich! Die entscheiden hinter verschlossenen Türen! Und wir zahlen die Rechnung - wie immer! Gemeinsam mit Rolf-Dieter Krause, der viele Jahre das ARD-Studio in Brüssel leitete, wollen wir hinter die Kulissen der EU schauen: Was ist wirklich dran an den Vorurteilen? Wie wichtig ist die EU für uns? Was läuft schief und was muss sich ändern? In Zeiten, in denen Rechtspopulisten nationalstaatlich-völkisches Denken wieder salonfähig machen, wollen wir erinnern, was die Menschen nach zwei Weltkriegen dazu veranlasste, eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene anzugehen. Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Rolf-Dieter Krause (ehem. Leiter ARD-Studio in Brüssel) Originaltitel: Planet Wissen