Animal Planet 22:30 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Die fürchterliche Bestie von Central Kentucky USA 2015 Merken In dieser Folge geraten die Monster-Jäger sprichwörtlich zwischen die Fronten. Denn in den Wäldern von Kentucky sollen Berichten zufolge gleich zwei unterschiedliche Vertreter der Gattung Bigfoot leben. Dem mysteriösen "Midnight Whistler" war das Team bereits auf der Spur, doch diesmal haben sie es zusätzlich mit dem "Squalling Savage" zu tun, einer fürchterlichen Bestie, die auf Bäume klettert und bereits mehrfach in der Gegend gesichtet worden sein soll. Um das haarige Ungeheuer in die Falle zu locken, verteilen sich die Männer mitten in der Nacht im Revier der rivalisierenden Bigfoot-Clans - und plötzlich wird Monster-Jäger Huckleberry selbst zum Gejagten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters