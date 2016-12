Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2013 Merken Ihre Unterwasserwelten sind der absolute Oberhammer! Wayde King und sein Partner Brett Raymer bauen in Las Vegas atemberaubende Super-Aquarien. Dabei scheuen die Ausnahme-Handwerker in der Werkstatt nach dem Motto "Geht nicht gibt's nicht" keine Herausforderung. In dieser Folge funktionieren die Konstruktionsgenies unter anderem einen Getränkeautomaten, eine Westernkutsche und ein Schlagzeug zum Fish-Tank um - mit Seepferdchen, Clownfischen, Korallen und allem, was das Herz begehrt. Die aufwendigen Spezialanfertigungen sind echte Hingucker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked