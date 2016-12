Animal Planet 16:50 bis 17:10 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Ein Alligator auf drei Beinen? In der Wildnis ist dies absolut keine Seltenheit. Naturbursche Robbie erklärt seinem Bruder auf dem Weg ins Micosukee-Reservat, dass Krokodile in freier Wildbahn regelmäßig Revierkämpfe ausfechten, bei denen das unterlegene Tier mitunter schwere Verletzungen davon trägt. Manchmal verlieren die Reptilien sogar ganze Gliedmaßen. Nach diesen Details ist Ex-Barkeeper Stephen noch mulmiger zu Mute als vorher. Schließlich wird er bald mit den Krokos auf Tuchfühlung gehen. Zusammen mit seinem Bruder soll er den Tieren nämlich Blutproben entnehmen, damit ein Forschungslabor ihren gesundheitlichen Zustand überprüfen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers