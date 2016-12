Zee.One 00:35 bis 02:20 Komödie Khanna & Iyer IND 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aryan Khanna und Nandini Iyer sind schwer in einander verliebt und möchten gerne heiraten. Doch ihre Väter, Bauunternehmer K.P. Khanna und Politiker Ramanna Iyer, haben andere Pläne für die beiden. Nandini soll einen jungen Mann mit indischen Wurzeln aus den USA ehelichen. Als tatsächlich ein Termin für ihre lang beschlossene Hochzeit festgesetzt wird, wissen die Liebenden keinen anderen Ausweg als zu fliehen. Dabei verlaufen sie sich im unwirtlichen Dschungel von Dora. Während eine große Fahndungsaktion der Polizei anläuft, haben ihre Väter nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig die Schuld für das Schlamassel zuzuschieben. Als jedoch der Sucherfolg ausbleibt, schließen die beiden zähneknirschend eine Art Waffenstillstand und beschließen, den Dschungel auf eigene Faust nach ihren Kindern zu durchkämmen. Doch damit begeben sie sich ungeahnt in große Gefahr, denn Aryan und Nadini sind in der Zwischenzeit durch Zufall an eine CD mit Material gelangt, das den korrupten Politiker Rana Singh den Kragen kosten kann. Nicht nur dessen Handlanger, sondern auch der entflohene und schwer gefährliche Kriminelle Donga sind nun auf der Suche nach dem lukrativen Beweismaterial. Rasch geraten beide Lager direkt auf die Spur von Khanna und Iyer. Von turbulent-spaßig über mörderisch spannend bis herzzerreißend romantisch: In diesem leichtfüßigen Spielfilm ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schauspieler Yashpal Sharma, der hier mit Vergnügen den Bösewicht Donga mimt, wurde unter anderem durch seine Rolle in "Lagaan - Es war einmal in Indien" bekannt, dem herausragenden Cricket-Drama, das 2002 als Indiens Kandidat für den Oscar ins Rennen ging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarvar Ahuja (Aryan 'Ari' P.Khanna) Arun Bakshi (Minister Bhanupratap) Arunav Chatterjee (P.K. Shubmangal Khanna) Mushtaq Khan (MLA Ramanna Iyer) Neelu Kohli (Kartara P. Khanna) Prateeksha Lonkar (Mrs. Iyer) Originaltitel: Khanna & Iyer Regie: Hemant Hegde Altersempfehlung: ab 12

