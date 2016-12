Bibel TV 20:15 bis 21:05 Familienserie Ein Engel auf Erden Weihnachtsmann in Nöten USA 1987 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Landon (Jonathan) Victor French (Mark) Ivor Barry (Dr. Erhardt) Earl Billings (Clarence) John Calvin (Paul Burke) Bill Erwin (Santa) Wendie Malick (Donna Burke) Originaltitel: Highway to Heaven Regie: Michael Landon Drehbuch: Dan Gordon Kamera: Ted Voigtländer Musik: David Rose Altersempfehlung: ab 12