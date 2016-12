National Geographic Wildlife 01:50 bis 02:40 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Jagd nach Komodowaranen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal ist Brady Barr einem lebenden Fossil auf der Spur: Der bis zu drei Meter lange Komodowaran ist die größte lebende Echse. Dieses wie ein Dinosaurier anmutende Wesen lebt nur auf einigen zu Indonesien gehörenden Inseln wie Komodo und Flores. Brady will ein Peilsender an einem Tier anbringen - wohl wissend, dass die gefährlichen Echsen nichts gegen Menschenfleisch einzuwenden haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 307 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 172 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 107 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 92 Min.