National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:15 Dokumentation Shark Men - Die Haiforscher Blutprobe USA 2009 2016-12-13 04:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der letzte Tag der Hai-Expedition nach Guadalupe ist angebrochen. Das Team hat sich in den vergangenen Wochen selbst übertroffen und Haie geradezu im Akkord eingefangen und mit Peilsendern versehen. Doch wie so oft im Leben - das Beste kommt zum Schluss: Den Haiforschern gelingt es, einen besonders alten, weiblichen Weißen Hai zu fangen. Die dabei gewonnenen Blutproben sollen dabei helfen, bislang unbeantwortete wissenschaftliche Fragen über den Lebenszyklus der Raubfische zu beantworten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Keller Originaltitel: Shark Men