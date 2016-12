ARTE 23:15 bis 02:10 Drama Rocco und seine Brüder I, F 1960 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Familie Parondi sieht sich nach dem Tod des Vaters aufgrund der widrigen Lebensumstände in Süditalien gezwungen, in den reicheren Norden überzusiedeln. Dort versucht Mutter Rosaria zunächst, ihre Autorität aufrechtzuerhalten, kann jedoch nicht verhindern, dass ihre Söhne sich ihr mehr und mehr entziehen und ein neues Leben zu führen beginnen. Simone, der Älteste, ist ein talentierter Boxer. Seine physische Stärke kann jedoch nicht über seine psychische Schwäche hinwegtäuschen. Rocco, ein Taugenichts, probiert mehrere Berufe aus, um schließlich seinen Lebensunterhalt ebenfalls mit Boxen zu verdienen, obwohl er diesen Sport hasst. Vincenzo versucht, einfach nur weiterzuleben und jedem Problem aus dem Weg zu gehen. Ciro ist der Einzige, der Willensstärke und Mut beweist und es so schafft, eine bessere gesellschaftliche Stellung einzunehmen. Luca, der Jüngste, ist als Kind von all dem noch nicht betroffen. Als ein erbitterter Streit zwischen Simone und Rocco entbrennt, die beide die Prostituierte Nadia lieben, scheut Simone vor einem Mord nicht zurück. Rosaria muss schließlich erkennen, dass sie den Zerfall der Familie nicht mehr aufhalten kann. In "Rocco und seine Brüder", Teil einer Trilogie über Süditalien, zeigt Visconti am Beispiel der unterschiedlichen Schicksale von fünf Brüdern, wie die Familie, Grundpfeiler der süditalienischen Tradition und Lebensweise, in der Großstadt ihre identitätsstiftende Funktion und ihren Zusammenhalt verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Rocco Parondi) Annie Girardot (Nadia) Renato Salvatori (Simone Parondi) Katina Paxinou (Rosaria Parondi) Spiros Focás (Vincenzo Parondi) Max Cartier (Ciro Parondi) Claudia Cardinale (Ginetta) Originaltitel: Rocco e i suoi fratelli Regie: Luchino Visconti Drehbuch: Luchino Visconti, Suso Cecchi d'Amico, Pasquale F. Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Nino Rota